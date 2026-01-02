Поиск

Минобороны заявило, что Россия не наносила ударов в черте Харькова

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что российская армия не наносила ударов в черте города Харьков.

"Информация о якобы нанесении 2 января Вооруженными силами Российской Федерации удара по городу Харьков не соответствует действительности", - говорится в заявлении министерства.

"Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харьков", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в торговом центре в Харькове вероятно произошла детонация боеприпасов украинской армии.

"Исходя из опубликованных украинскими информационными ресурсами видеоматериалов очевидцев, эпицентр взрыва располагался в торговом центре "Персона" по адресу улица Олеся Гончара 2", - указывает министерство.

"На опубликованных видеокадрах за несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ", - подчеркивают в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, "заявления киевского режима о якобы "российском ударе по Харькову" имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в н.п. Хорлы Херсонской области".

