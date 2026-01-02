Поиск

Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

Денис Мантуров
Фото: Александр Миридонов/РИА Новости

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщила пресс-служба правительства в пятницу.

"На заседании обсуждались вопросы, связанные со своевременным выполнением графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в текущем году. Кроме того, были намечены планы на 2026 год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Мантуров отметил, что "планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, а на 2026 год - обеспечены всеми необходимыми ресурсами".

"По вопросам, требующим решения в течение года, намечены конкретные мероприятия и поставлены задачи министерствам и ведомствам", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, в совещании приняли участие руководство Управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос", коллегии Военно-промышленной комиссии, а также глава Минпромторга.

Денис Мантуров Минпромторг Ростех Роскосмос
