Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Купянска

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили две атаки украинских подразделений, которые пытались прорваться в город Купянск в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады Нацгвардии в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск", - сообщил Бигма.

По его данным, в результате уничтожены до 12 украинских военнослужащих.