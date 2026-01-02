Поиск

Что произошло за день: пятница, 2 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны опровергло информацию о якобы нанесении ВС РФ ударов в черте Харькова. По его данным, в торговом центре города вероятно произошла детонация боеприпасов украинской армии.

- Число жертв удара ВСУ по зданию кафе и гостиницы в Хорлах Херсонской области увеличилось до 27 человек. Среди погибших, сообщили в СКР, двое детей. Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших.

- Российские войска за неделю взяли под контроль девять населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Также за это время армия РФ отразила 16 атак ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск.

- Президент США пригрозил Ирану прийти на помощь протестующим в стране, если силы безопасности будут их убивать. Дональд Трамп не уточнил, какие именно действия собирается предпринять, но отметил: "Мы готовы к действиям". Между тем, высокопоставленные иранские официальные лица предупредили его о потенциальных тяжелых последствиях его угроз в адрес Тегерана.

- Глава разведслужбы Украины Кирилл Буданов принял предложение главы государства Владимира Зеленского возглавить офис президента. По данным украинских СМИ, предыдущий глава офиса Андрей Ермак покинул должность на фоне коррупционного скандала, в который были вовлечены лица из ближайшего окружения Зеленского.

- Венесуэла готова обсуждать с США соглашение по борьбе с наркоторговлей. Президент страны Николас Мадуро также допустил возможность американских инвестиций в нефтяной сектор Венесуэлы.

- Российская фехтовальщица Стефания Часовникова выиграла этап Кубка мира под флагом РФ. В финале она одержала победу над Софией Актаевой из Казахстана.

- Умер чемпион России по футболу в составе "Спартака" Мухсин Мухамадиев. Он скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

- Более 90 тыс. артефактов обнаружили московские археологи в 2025 году. Завершившийся археологический сезон стал рекордным по исследованным площадям археологических раскопок. Их площадь составила 50 тыс. кв. м.



Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 2 января

Минобороны заявило, что Россия не наносила ударов в черте Харькова

Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

 Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

Отправка семи поездов по сообщению с Большим Сочи задержана из-за непогоды

Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

 Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

Пункты обогрева открывают в Апшеронском районе Кубани из-за отсутствия электричества

Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

 Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 64 украинских БПЛА

Ограничения введены в аэропортах Самары, Пензы, Домодедово и Жуковском

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 33
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8040 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });