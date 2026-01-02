Что произошло за день: пятница, 2 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны опровергло информацию о якобы нанесении ВС РФ ударов в черте Харькова. По его данным, в торговом центре города вероятно произошла детонация боеприпасов украинской армии.

- Число жертв удара ВСУ по зданию кафе и гостиницы в Хорлах Херсонской области увеличилось до 27 человек. Среди погибших, сообщили в СКР, двое детей. Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших.

- Российские войска за неделю взяли под контроль девять населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Также за это время армия РФ отразила 16 атак ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск.

- Президент США пригрозил Ирану прийти на помощь протестующим в стране, если силы безопасности будут их убивать. Дональд Трамп не уточнил, какие именно действия собирается предпринять, но отметил: "Мы готовы к действиям". Между тем, высокопоставленные иранские официальные лица предупредили его о потенциальных тяжелых последствиях его угроз в адрес Тегерана.

- Глава разведслужбы Украины Кирилл Буданов принял предложение главы государства Владимира Зеленского возглавить офис президента. По данным украинских СМИ, предыдущий глава офиса Андрей Ермак покинул должность на фоне коррупционного скандала, в который были вовлечены лица из ближайшего окружения Зеленского.

- Венесуэла готова обсуждать с США соглашение по борьбе с наркоторговлей. Президент страны Николас Мадуро также допустил возможность американских инвестиций в нефтяной сектор Венесуэлы.

- Российская фехтовальщица Стефания Часовникова выиграла этап Кубка мира под флагом РФ. В финале она одержала победу над Софией Актаевой из Казахстана.

- Умер чемпион России по футболу в составе "Спартака" Мухсин Мухамадиев. Он скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

- Более 90 тыс. артефактов обнаружили московские археологи в 2025 году. Завершившийся археологический сезон стал рекордным по исследованным площадям археологических раскопок. Их площадь составила 50 тыс. кв. м.







