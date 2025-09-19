Поиск

Geely отзывает в РФ 17,7 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек

Фото: Tan Yunfeng/VCG/Visual China Group/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО "Джили-Моторс") отзывает 17,736 тыс. седанов Geely Emgrand для проверки состояния топливного бака и замены его крышек из-за возможных технических дефектов, сообщил Росстандарт.

Отзываются автомобили, проданные с ноября 2023 года по настоящее время.

Росстандарт отмечает, что на некоторых из них при определенных обстоятельствах и условиях движения клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению вакуума в системе.

"Из-за этого при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его", - уточняет ведомство.

На отзываемых машинах проверят и при необходимости заменят крышку заливной горловины топливного бака, а также проверят систему вентиляции и состояния топливного бака. В случае выявления повреждений топливный бак и его компоненты будут заменены. Работы будут бесплатными для автовладельцев.

Уполномоченные представители ООО "Джили-Моторс" письмом или по телефону известят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения необходимых работ. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

