Поиск

Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму
Татьяна Москалькова
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, как ожидается, войдет в федеральную часть списка "Справедливой России" на выборах в Госдуму в сентябре, сообщили "Интерфаксу" в кулуарах Думы.

Общефедеральная часть списка партии, участвующей в думских выборах, может насчитывать до 15 человек.

По словам собеседника агентства, ожидается, что Москалькова покинет пост уполномоченного по правам человека по окончании двух пятилетних сроков подряд, согласно требованию законодательства.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что должность омбудсмена после ухода Москальковой останется за фракцией "Справедливая Россия". На пост нового уполномоченного планируется выдвинуть Яну Лантратову, главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества, также сообщали собеседники агентства. Сама Лантратова, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" не опровергла и не подтвердила информацию. Лидер партии Сергей Миронов в разговоре с агентством сообщил, что партия назовет кандидата на пост омбудсмена "2 апреля, за 20 дней до истечения срока полномочий Москальковой, как того требует закон".

Москалькова стала уполномоченным по правам человека в России 22 апреля 2016 года, сменив на этом посту нынешнюю главу ЦИК Эллу Памфилову. До назначения омбудсменом Москалькова входила во фракцию "Справедливая Россия".

Закон не позволяет назначать одного и того же человека уполномоченным более, чем на два пятилетних срока подряд.

Справедливая Россия Сергей Миронов Татьяна Москалькова Госдума Яна Лантратова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

 Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

 Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

 Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

В тяжелом состоянии находятся 11 из 29 госпитализированных после ракетной атаки в Брянске

Число пострадавших от ракетного удара по Брянску выросло до 42

Девять пострадавших при ракетной атаке на Брянск доставят в медучреждения Москвы

Более 40 беспилотников сбиты в Таганроге и пяти районах Ростовской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 610 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8623 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });