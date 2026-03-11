Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Татьяна Москалькова Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, как ожидается, войдет в федеральную часть списка "Справедливой России" на выборах в Госдуму в сентябре, сообщили "Интерфаксу" в кулуарах Думы.

Общефедеральная часть списка партии, участвующей в думских выборах, может насчитывать до 15 человек.

По словам собеседника агентства, ожидается, что Москалькова покинет пост уполномоченного по правам человека по окончании двух пятилетних сроков подряд, согласно требованию законодательства.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что должность омбудсмена после ухода Москальковой останется за фракцией "Справедливая Россия". На пост нового уполномоченного планируется выдвинуть Яну Лантратову, главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества, также сообщали собеседники агентства. Сама Лантратова, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" не опровергла и не подтвердила информацию. Лидер партии Сергей Миронов в разговоре с агентством сообщил, что партия назовет кандидата на пост омбудсмена "2 апреля, за 20 дней до истечения срока полномочий Москальковой, как того требует закон".

Москалькова стала уполномоченным по правам человека в России 22 апреля 2016 года, сменив на этом посту нынешнюю главу ЦИК Эллу Памфилову. До назначения омбудсменом Москалькова входила во фракцию "Справедливая Россия".

Закон не позволяет назначать одного и того же человека уполномоченным более, чем на два пятилетних срока подряд.