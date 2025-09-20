Поиск

Представитель России на "Интервидении" попросил жюри не оценивать его выступление

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представитель России на международном песенном конкурсе "Интервидение", певец Shaman попросил жюри не оценивать свое выступление на конкурсе, так как, по его мнению, он не имеет права претендовать на победу, являясь представителем страны-хозяйки конкурса.

"По законам гостеприимства, я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях", - сказал Shaman после своего выступления в финале конкурса.

Он отметил, что Россия выступает гостеприимной хозяйкой конкурса.

Ранее в ходе финального шоу стало известно о том, что представительница США VASSY не примет участие в конкурсе. Как заявили организаторы, "по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса". Правительство Австралии направило в адрес певицы официальную ноту.

Всего в "Интервидении" в этом году выразили желание принять участие представители 23 стран - Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, Мадагаскара, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

РФ Shaman Интервидение
