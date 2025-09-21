Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 19 дронов ВСУ за ночь

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в ночь на воскресенье уничтожены 19 украинских беспилотников над российской территорией.

По информации оборонного ведомства, 12 дронов сбито над Крымом, четыре - над Черным морем, два - над Брянской областью и один - над Курской областью.

В ночь на субботу, 20 сентября, российские военные перехватили 149 украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской, Саратовской, Брянской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской и Нижегородской областями, Крымом, Черным и Азовским морями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Черное море Курская область Крым Брянская область Минобороны
