Дома и коммерческие объекты повреждены дронами ВСУ в Белгородской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, нанесенных ударами ВСУ в четырех муниципалитетах.

"В хуторе Бондаренков Шебекинского округа дрон атаковал коммерческий объект - посечены фасад и остекление. В селе Муром после сброса взрывного устройства с беспилотника выбиты окна в частном доме. Другой дом полностью уничтожен огнем", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Также, по его данным, в селе Новая Таволжанка от ударов двух дронов поврежден автомобиль и кровля социального объекта. В селе Червона Дибровка в результате атаки FPV-дрона повреждены оборудование на территории коммерческого объекта и автомобиль.

В двух селах Белгородского района атаками дронов ущерб нанесен двум домовладениям.

Кроме того, заявил Гладков, в поселке Красная Яруга один дрон ударил по грузовому автомобилю, второй FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - повреждены окна и внутренняя отделка двух квартир.

Также в результате удара дрона многоквартирный дом поврежден в поселке Пролетарский Ракитянского района.