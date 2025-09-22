Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 114 украинских БПЛА

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на понедельник 114 украинских беспилотников над десятью регионами России, а также над Черным и Азовским морями, сообщили в министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что по 25 БПЛА было нейтрализовано над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 - над Белгородской областью, 13 - над Астраханской областью, 10 - над Республикой Крым, 7 - над Брянской областью, 5 - над Азовским морем, по 3 - над Ярославской и Волгоградской областями, 2 - над Черным морем и по одному - над Курской и Воронежской областями.