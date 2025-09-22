ФСБ пресекла деятельность 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы более чем в 30 регионах выявили и пресекли деятельность 27 подпольных мастерских по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 43 жителей из 32 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Томской и Херсонской областях "по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия".

"В результате из незаконного оборота изъято 200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 9 пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей, а также 17 гранатометов, 356 противотанковых, противопехотных и минометных мин, 7 артиллерийских снарядов, 1503 гранаты, более 250 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 120 тысяч патронов различного калибра", - заявили в ФСБ.