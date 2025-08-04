В 51 регионе России задержали 157 нелегальных "оружейников"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ФСБ сообщили о задержании 157 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 51 субъекте РФ, прекращена работа 62 подпольных мастерских по переделке оружия.

"По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", - сказали в ЦОС.

Были изъяты четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты.

Обнаружено 16 электродетонаторов, более 140 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 34 тыс. патронов различного калибра. "Прекращена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ.