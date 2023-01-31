ФСБ выявила почти 40 подпольных оружейных мастерских в 38 регионах РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о масштабной спецоперации против так называемых нелегальных оружейников в 38 регионах страны: выявлены 93 человека, изъято большое количество оружие и боеприпасов, прекращена работа почти 40 подпольных мастерских.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту",- сообщила спецслужба во вторник.

"Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - заявили в ФСБ.

В ФСБ сообщили, что операция проведена в ноябре-декабре 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Алтай, Дагестан, Карелия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Кузбассе, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях.

Из незаконного оборота изъято 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 10 пулеметов ("ДП-27", "Максима", "ПК", "ПКТ", "Утес"), 26 автоматов ("АК-12", "АК-103", "АКМ", "АК-74", "АКМС- 74У", "Stg-44"), 17 пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППC", "ППШ", "МР-40", "8А-23". "Scorpion"), 106 пистолетов и револьверов ("ПБ", "АПС", "Марголина", "Наган", "ПМ", "ТТ", "Amadeo Rossi", "Beretta", "CZ", "Erma", "Glock", "Norinco", "Walther", "Wasp-R", "Smith&Wesson", "Zoraki"), 94 винтовки и карабина ("Бердана", "Бекас", "Вепрь", "ВПО", "ВСС", "ИЖ", "КО-44", "Мосина", "МР", "СВД", "СВТ", "СКС", "Тигр", "ТОЗ", "Хатсан", "Accuracy International", "Anschutz", "Blaser", "Sauer" "Mauser", "Orsis").

Как сообщили в спецслужбе, обнаружены и изъяты 11 гранатометов и огнеметов ("РПГ-7В", "РПГ-18", "РПГ-26", "РПО-А", "М72А7 LAW", "ГП-25"), 45 выстрелов ("ПГ-7В", "ВОГ-25", "ВОТ-17"), 89 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГД-33", "РГ-42", "РГН", "РПГ-40"), 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов ("МУВ", "МДП5М", "ЭДН", "МВЗ-72И", "ВКПМ").

В ФСБ добавили, что изъято более 160 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 40600 патронов различного калибра, 16 подрывных машинок "ПМ-4", основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

"Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", - отметили в спецслужбе.