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Подписан закон о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о возможности исполнения в течение года решения о призыве на военную службу.

Закон предусматривает, что если решение о призыве на срочную военную службу по какой-то причине не было исполнено в текущую призывную кампанию, то будет действовать еще год, и призывника смогут отправить в армию во время очередного призыва.

Кроме того, закон освобождает от призыва на военную службу граждан России, не пребывающие в запасе: 1) прошедших военную службу в Вооруженных силах ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР; 2) принимавших не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, воинских формирований и органов ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Закон также предусматривает, что право на освобождение от призыва на военные сборы за исключением граждан, "пребывающих в мобилизационном людском резерве, имеют граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, а также в указанный период находившиеся на лечении либо в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или интернированного в связи с участием в боевых действиях, выполнением задач при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории России".

Это правило действует в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования, говорится в поправке.

Владимир Путин ДНР ЛНР
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