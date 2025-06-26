Переехавшим на Дальний Восток из-за рубежа старообрядцам продлили отсрочку от армии до 2030 г.

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил до 2030 года право получения отсрочки от призыва на военную службу соотечественникам из числа старообрядцев, прибывшим из-за рубежа на ПМЖ в субъекты России, входящие в состав Дальневосточного федерального округа.

Указ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу 26 июня 2025 года.

Документом внесены изменения в другой указ президента, в соответствии с которым данная отсрочка предоставлялась старообрядцам на 2020-2025 годы по просьбе митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.