Российских туристов призвали к осторожности в Китае в связи с приближением супертайфуна

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российским туристам в Китае рекомендуется соблюдать меры предосторожности в связи с приближением супертайфуна "Рагаса", а тем, кто планирует поездки, - избегать опасных зон, заявили в посольстве России в этой стране.

"По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций материкового Китая стремительно приближается супертайфун "Рагаса", признанный одним из самых мощных в этом сезоне. Согласно прогнозам, 24-25 сентября он ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао. Также его влияние будет ощущаться в провинции Юньнань", - говорится в сообщении.

По данным дипмиссии, синоптики ожидают разрушительный ураган, проливные дожди и масштабные наводнения. Скорость ветра в эпицентре стихии составит более 60 метров в секунду. Также есть высокий риск оползней и схода селевых потоков в горных районах. Власти Китая переводят спасательные службы в усиленный режим и готовятся к массовой эвакуации людей из прибрежных зон.

"Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов. Всем соотечественникам, находящимся в этих регионах, настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не выходить на улицу во время шторма и ограничить передвижения, заранее подготовить воду, продукты и зарядные устройства, внимательно следить за официальными сообщениями местных властей, при необходимости заранее уточнить расположение ближайших пунктов временного укрытия", - советуют в дипмиссии.

В посольстве отмечают, что последствия супертайфуна могут отразиться на транспортном сообщении и авиаперелётах.