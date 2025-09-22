Режим ЧС муниципального уровня введен в Ялте после атаки дронов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - После атаки БПЛА на поселок Форос в Ялте (Крым) ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщила глава городской администрации Янина Павленко по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. (...) предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн рублей", - написала Павленко в своем телеграм-канале в понедельник.

Она также проинформировала, что власти муниципалитета готовят документы для обращения к главе Крыма о введении режима ЧС республиканского уровня. По словам Павленко, это нужно для привлечения дополнительных ресурсов.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские БПЛА атаковали поселок Форос в Крыму. Ранения получили 16 человек, трое погибли. 12 пострадавших госпитализировали в ялтинский медцентр ФМБА, четверо из них по состоянию на утро понедельника находились в тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней степени тяжести, еще один - в удовлетворительном состоянии.

Власти Крыма приняли решение о выплате материальной помощи: семьям погибшим - по 1,5 млн рублей, получившим травмы тяжелой и средней степени тяжести - по 600 тысяч рублей, с легкими ранениями - по 300 тысяч рублей.

Повреждены объекты на территории санатория "Форос", а также школа в поселке - разрушен актовый зал, повреждена библиотека. Ранения получил охранник. Учащихся школы перевели на дистанционное обучение.