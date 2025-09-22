Замминистра сельского хозяйства назначен Роман Некрасов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов назначен заместителем министра сельского хозяйства.

Соответствующее распоряжение правительства от 20 сентября 2025 года размещено на официальном портале правовой информации.

Некрасов пришел в Минсельхоз в ноябре 2018 года с должности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В 1999 году он закончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию.

Некрасов стал четвертым директором департамента, назначенным на должность замминистра в последние два года. В 2024 году заместителями министра стали директор департамента развития сельских территорий Ксения Шевелкина и директор департамента мелиорации Максим Боровой, в этом году - директор департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Максим Маркович.