Совбез ООН заверили, что Россия не нарушала воздушное пространство Эстонии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии, и Таллин может в этом убедиться, обратившись к данным средств объективного контроля, заявил на заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Факты свидетельствуют о том, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 осуществили плановый перелет из Карелии на аэродром, расположенный в Калининградской области... Российские воздушные суда не отклонялись от согласованного маршрута и не пересекали воздушное пространство Эстонии... Это подтверждается данными средств объективного контроля", - сказал он.

Полянский подчеркнул, что перелет выполнялся строго в соответствии с международными правилами по использованию воздушного пространства.

Постпред США при ООН Майк Уолтц призвал Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации.

"Я призываю Россию, как постоянного члена этого Совета, поддерживать международные мир и безопасность, уважать суверенитет своих соседей и прекратить нарушать их воздушное пространство", - сказал он.

Уолтц подчеркнул, что США и страны НАТО будут защищать территорию альянса.

19 сентября генеральный штаб сил обороны Эстонии утверждал, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Минобороны России заявило, что три российских истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было.