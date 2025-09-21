Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии состоится 22 сентября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - По запросу Эстонии в понедельник, 22 сентября, состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, сообщило в воскресенье МИД Эстонии.

"В ответ на грубое нарушение Россией воздушного пространства Эстонии в пятницу... Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание завтра, 22 сентября", - говорится в сообщении ведомства.

19 сентября генеральный штаб сил обороны Эстонии утверждал, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Минобороны РФ заявило, что три российских истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было.