Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 69 беспилотников ВСУ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на вторник российские военные нейтрализовали 69 украинских БПЛА над десятью регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены с полуночи до 7:00 мск над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями и Крымом.

Накануне с 15:00 до полуночи был ликвидирован 81 украниский беспилотник.