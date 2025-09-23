Поиск

Жителей Белгорода и Белгородского района попросили оставить детей дома

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к родителям Белгорода и Белгородского района с рекомендацией оставить детей дома из-за крайне сложной оперативной обстановки в регионе.

"Видим, что противник уже поднял на воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома", - сказал он в видеообращении, размещенном в Telegam.

Тем, у кого нет такой возможности, он посоветовал привезти детей в школы с соблюдением всех мер предосторожности.

"Оперативная обстановка крайне сложная и нужно соблюдать все те, еще раз повторюсь, меры предосторожности, которые мы вместе с вами отрабатывали в школах фактически каждый день", - подчеркнул Гладков.

По его данным, за минувший день над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 76 беспилотников, ранены 16 мирных жителей.

"Немного удалось стабилизировать ситуацию в Краснояружском и Ракитянском районах вчера, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе. Только за вчерашний день над этими муниципальными образованиями было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов врага (...). были ранены 16 мирных жителей, всем им оказана необходимая медицинская помощь, все лекарственные препараты у нас есть, врачи очень квалифицированные", - отметил Гладков.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область
