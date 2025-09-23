Белгородский губернатор сообщил о ранении сотрудника предприятия при атаке БПЛА

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Восемь муниципалитетов Белгородской области накануне подверглись атакам, ранен сотрудник коммерческого предприятия в Шебекине, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, позже его переведут на лечение в областную клиническую больницу.

На территории предприятия в результате атак в одном из помещений повреждены кровля и оборудование, сгорел служебный "КАМАЗ".

Также Гладков сообщил, что за минувший день в Белгороде повреждено остекление в 29 квартирах 14 многоквартирных домах. В одном частном доме выбиты окна, во втором - посечен забор. У 38 автомобилей имеются различные повреждения. В двух коммерческих объектах и двух социальных объектах повреждено остекление.

Также в областном центре посечены кровли административного здания и Собора Смоленской иконы Божией Матери. В здании городской администрации повреждены остекление и фасад.

В Белгородском районе в трех населенных пунктах от удара БПЛА поврежден частный дом и два автомобиля.

В Грайворонском округе город Грайворон атакован двумя беспилотниками. Первый дрон ударил по парковке административного здания - у пяти автомобилей зафиксированы повреждения. Второй дрон нанес удар по коммерческому объекту - в здании повреждены кровля, остекление и фасад.

В селе Гора-Подол FPV-дроном атакован коммерческий объект - в здании повреждены остекление, входная группа и фасад. Также осколками посечен легковой автомобиль.

Еще в пяти населенных пунктах округа, по данным Гладкова, после атак дронов зафиксированы повреждения трех домовладений и шести транспортных средств.

Хутор Леоновка Валуйского округа также подвергся атаке FPV-дрона - повреждён легковой автомобиль.

В Борисовском районе в поселке Борисовка дрон сдетонировал возле частного домовладения, вследствие чего повреждены фасад дома и легковой автомобиль. В районе села Зозули дрон атаковал микроавтобус, он поврежден, отметил руководитель области.

Кроме того, в поселке Прохоровка Прохоровского района беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Повреждено оборудование.

В хуторе Плотовка Волоконовского района в результате атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль, написал Гладков.