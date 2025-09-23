Поиск

Банк России предупредил о мошенниках, маскирующихся под курьеров маркетплейсов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предупредил о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров.

Мошенники сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет. Для убедительности лжепредставители онлайн-платформ иногда называют данные получателя: фамилию, имя и отчество, а также адрес доставки либо по месту регистрации или фактического проживания, либо по месту работы.

Затем якобы для подтверждения даты и места вручения заказа злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения или пуш-уведомления. В сообщении, которое приходит во время разговора, содержится одноразовый пароль от банка. Его мошенники используют для входа в интернет-банк и похищают со счета деньги.

ЦБ рекомендует при поступлении такого телефонного звонка прервать разговор. Также нельзя никому и никогда сообщать коды из СМС-сообщений или пуш-уведомлений - кем бы ни представлялся звонящий и под каким бы предлогом он ни пытался узнать содержание входящего сообщения. Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из СМС-сообщений, данные банковской карты, отмечает регулятор.

Банк России ЦБ РФ
