Поиск

Российские средства ПВО за сутки сбили 438 дронов ВСУ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что за сутки российскими военными нейтрализованы больше 440 целей.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что нанесли удар по двум пусковым установкам комплекса Patriot ВСУ и объекту железнодорожного транспорта на Украине.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности...", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 69 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7204 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });