Российские средства ПВО за сутки сбили 438 дронов ВСУ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что за сутки российскими военными нейтрализованы больше 440 целей.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что нанесли удар по двум пусковым установкам комплекса Patriot ВСУ и объекту железнодорожного транспорта на Украине.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности...", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах.