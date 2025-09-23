Кремль ни разу не видел достоверных данных о нарушении границ российскими самолетами

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Утверждения о пересечении российскими самолетами воздушного пространства Польши ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили о реакции Кремля на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о готовности сбивать российские самолеты в случае их вхождения в воздушное пространство страны "без разрешения, намеренно или по ошибке".

"Любые обвинения в адрес наших военных в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены какими-либо достоверными данными или аргументацией убедительной", - сказал Песков.

"Вы знаете, что мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - подчеркнул Песков.

"В отсутствие этой аргументации (о вхождении российских самолетов в воздушное пространство Польши - ИФ), опять же, мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям", - заключил пресс-секретарь президента.