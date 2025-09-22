Глава МИД Польши угрожает сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве страны

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в понедельник на заседании Совета безопасности ООН, заявил о готовности страны сбивать российские самолеты.

"У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или по ошибке, войдет в наше воздушное пространство и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться", - сказал Сикорский, которого цитируют польские СМИ.

"Вас предупредили", - заявил глава польского МИД.