Песков назвал голословными заявления о возможной связи с РФ дронов в аэропорту Копенгагена

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали голословными заявления представителей властей Дании, которые не исключили причастности России к нарушениям воздушного пространства этой страны.

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Наверное, страна, которая занимает серьезную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать".

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления представителей датских властей, которые не исключали возможную причастность России к ситуации, связанной с закрытием аэропортов в Норвегии и Дании.

Аэропорт Копенгагена в ночь на 23 сентября был закрыт почти на четыре часа из-за появления крупных неопознанных беспилотников на его территории. Аэропорт Осло по такой же причине был закрыт три часа утром 23 сентября.