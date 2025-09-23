Символы для онлайн-голосования в рамках обновления банкноты в 500 руб. представят 30 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Консультативный совет по банкнотам Банка России на заседании 30 сентября обсудит новые символы банкноты номиналом 500 рублей в рамках ее модернизации, говорится в сообщении ЦБ.

По итогам заседания будет определен итоговый перечень объектов для народного онлайн-голосования. Обновленная купюра в 500 рублей посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорск.

В заседании примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, зампред Сергей Белов, генеральный директор национального центра "Россия" Наталья Виртуозова и члены консультативного совета.

В список символов для лицевой стороны банкноты номиналом 500 рублей войдут достопримечательности Пятигорска, для оборотной - известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.

По итогам голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна банкноты.

Ранее сообщалось, что ЦБ приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей, в 2026 году начнет работать над купюрами номиналом 10 и 50 рублей. Как ранее отмечал зампред Банка России Сергей Белов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналов 10, 50 и 500 рублей сдвинулись. "Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года", - заявил он.

Обновленную купюру номиналом 1000 рублей Банк России планирует представить до конца 2025 года.