Поиск

ЦБ РФ приступил к обновлению банкноты номиналом 500 рублей

В 2026 году регулятор начнет работать над купюрами в 10 и 50 рублей

ЦБ РФ приступил к обновлению банкноты номиналом 500 рублей
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Банк России приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей, в 2026 году начнет работать над купюрами номиналом 10 и 50 рублей, сообщил "Интерфаксу" зампред ЦБ Сергей Белов.

Он напомнил, что сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналов 10, 50 и 500 рублей сдвинулись. "Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года", - отметил зампред.

Банк России планирует представить обновленную купюру номиналом 1000 рублей до конца 2025 года.

"Работа идет, художники "Гознака" и Банка России уже разработали эскизы этой банкноты. Окончательное решение должен принять совет директоров Банка России. Планируем представить банкноту до конца года", - заявил Белов.

Он добавил, что ЦБ не планирует отказываться от чеканки монет номиналом 5 и 10 рублей и увеличивать печать банкнот этого номинала.

"Мы не собираемся отказываться от чеканки монет (5 и 10 рублей - ИФ). Мы будем продолжать и чеканить монеты, и печатать банкноты этих номиналов. Мы видим, что купюры востребованы. Сейчас банкноты 5 и 10 рублей выпускаются в плановых объемах, поэтому смысла нет их увеличивать", - сказал зампред ЦБ.

Он признал, что проблема "оседания" монет у граждан в России, как и во всем мире, остается.

"Да, эта проблема есть, она общемировая. Поэтому мы ежегодно, сейчас дважды в год, проводим акцию "Монетная неделя". Кстати, она стартует уже на следующей неделе по всей России. И мы надеемся, что граждане, у которых скопилась мелочь, смогут прийти в банки и сетевые магазины и обменять ее на бумажные деньги. Мы видим, насколько акции эффективны. В прошлом году таким образом удалось вернуть в оборот 320 млн рублей", - отметил Белов.

Банк России Сергей Белов ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 4 апреля

Экс-сотрудника управления Минобороны приговорили к семи годам за взятку

Иноагентами признаны кинокритик Екатерина Барабаш и издание "Гласная"

Дума может сократить сроки заблаговременного уведомления полиции о зрелищных мероприятиях

В Театре Моссовета учредили худсовет

"АЛРОСА" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России

"АЛРОСА" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России

Суд не стал ограничивать работу терминала КТК после проверки Ространснадзора

Дипломатическое противостояние

Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии

Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии

Песков назвал домыслами сообщения СМИ о совете Трампу пока не звонить Путину

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что Киев более двух недель продолжает атаки на энергоинфраструктуру

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6128 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });