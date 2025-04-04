ЦБ РФ приступил к обновлению банкноты номиналом 500 рублей

В 2026 году регулятор начнет работать над купюрами в 10 и 50 рублей

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Банк России приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей, в 2026 году начнет работать над купюрами номиналом 10 и 50 рублей, сообщил "Интерфаксу" зампред ЦБ Сергей Белов.

Он напомнил, что сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналов 10, 50 и 500 рублей сдвинулись. "Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года", - отметил зампред.

Банк России планирует представить обновленную купюру номиналом 1000 рублей до конца 2025 года.

"Работа идет, художники "Гознака" и Банка России уже разработали эскизы этой банкноты. Окончательное решение должен принять совет директоров Банка России. Планируем представить банкноту до конца года", - заявил Белов.

Он добавил, что ЦБ не планирует отказываться от чеканки монет номиналом 5 и 10 рублей и увеличивать печать банкнот этого номинала.

"Мы не собираемся отказываться от чеканки монет (5 и 10 рублей - ИФ). Мы будем продолжать и чеканить монеты, и печатать банкноты этих номиналов. Мы видим, что купюры востребованы. Сейчас банкноты 5 и 10 рублей выпускаются в плановых объемах, поэтому смысла нет их увеличивать", - сказал зампред ЦБ.

Он признал, что проблема "оседания" монет у граждан в России, как и во всем мире, остается.

"Да, эта проблема есть, она общемировая. Поэтому мы ежегодно, сейчас дважды в год, проводим акцию "Монетная неделя". Кстати, она стартует уже на следующей неделе по всей России. И мы надеемся, что граждане, у которых скопилась мелочь, смогут прийти в банки и сетевые магазины и обменять ее на бумажные деньги. Мы видим, насколько акции эффективны. В прошлом году таким образом удалось вернуть в оборот 320 млн рублей", - отметил Белов.