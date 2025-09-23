Поиск

МВД РФ подготовит рекомендации по адаптации праворульных машин на дорогах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России против ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей, при этом планируют проработать меры по повышению безопасности их водителей, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется", - написала Волк в телеграм-канале, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о введении утилизационного сбора, ограничении ввоза и поэтапной замене праворульных автомобилей в РФ.

Представитель МВД разъяснила, что в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения предусмотрено изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей.

"При этом планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях. Предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительской работы с водителями и совершенствование качества их подготовки", - подчеркнула Волк.

По словам представителя министерства, в 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа погибших в ДТП.

В этой связи в рамках исследования МВД планирует выработать механизмы "взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры".

МВД РФ Ирина Волк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Совета судей готов предоставить пояснения в суде по иску Генпрокуратуры

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%
Военная операция на Украине

Военные уничтожили 58 беспилотников ВСУ над пятью регионами, включая Московский

Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });