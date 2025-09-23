МВД РФ подготовит рекомендации по адаптации праворульных машин на дорогах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России против ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей, при этом планируют проработать меры по повышению безопасности их водителей, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется", - написала Волк в телеграм-канале, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о введении утилизационного сбора, ограничении ввоза и поэтапной замене праворульных автомобилей в РФ.

Представитель МВД разъяснила, что в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения предусмотрено изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей.

"При этом планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях. Предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительской работы с водителями и совершенствование качества их подготовки", - подчеркнула Волк.

По словам представителя министерства, в 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа погибших в ДТП.

В этой связи в рамках исследования МВД планирует выработать механизмы "взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры".