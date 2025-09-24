Обрушение в горной выработке произошло в Туве, погиб рабочий

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рабочий погиб в результате обрушения в горной выработке в Туве, сообщает в среду пресс-служба республиканского управления МЧС.

"24 сентября в 05:18 утра по местному времени в ЦУКС Главного управления МЧС России по республике Тыва поступило сообщение о том, что в горной выработке в 160 метрах под землей произошло обрушение. Под завалом оказался один работник", - говорится в сообщении.

"Спасатели извлекли мужчину 40 лет и передали врачам, которые констатировали смерть", - уточняет пресс-служба.

В спасательной операции были задействованы 18 человек и пять единиц техники.

Прокуратура региона в свою очередь сообщила, что происшествие произошло в горно-обогатительном комбинате "Кызыл-Таштыгский".

В сообщении уточняется, что погибший был гражданином КНР.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности.

Со своей стороны региональное следственное управление СКР проинформировало, что по факту гибели рабочего горно-обогатительного комбината проводится проверка по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).