В Таганроге после атаки БПЛА повреждены несколько многоквартирных домов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Таганроге в результате атаки БПЛА повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах. В ряде домов, а также во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА. Эти места оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка", - написал он в Telegram.

В станице Базковской Шолоховского района после атаки БПЛА горел частный дом, площадь пожара составила 75 кв.м. Пожар потушили. С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека, сообщил Слюсарь.

Ранее этой ночью он сообщал, что ПВО отражает атаку БПЛА в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районе.