Частный дом загорелся в Ростовской области в результате отражения атаки БПЛА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в семи районах региона, в Шолоховском районе загорелся частный дом.

"В Ростовской области силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районе. В станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на среду.

На место происшествия выехали спасательные службы, добавил Слюсарь.