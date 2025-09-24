Медведев заявил, что слова Трампа о РФ показывают, что президент США "попал в альтернативную реальность"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что президент США Дональд Трамп в данный момент попал в альтернативную реальность, а также уверенность, что через пару дней он вернется к реальному положению дел.

По итогам встреч в Нью-Йорке Медведев в своем телеграм-канале написал, что Трамп "снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему "как слаба Россия".

"В этой реальности всё по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растёт за счёт собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден", - отметил замглавы Совбеза РФ.

При этом Медведев добавил: "Но Трамп не такой! Не сомневаюсь - он вернется. Он всегда возвращается".

Он считает, что через пару дней позиция Трампа изменится. "Главное - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И всё будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети", - написал Медведев.