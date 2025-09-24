Поиск

Сбор ржи в России в 2025 году может снизиться до 1,1 млн т

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году может снизить сбор ржи до 1,1 млн тонн с 1,2 млн тонн в 2024 году. Экономической целесообразности ее производства нет, поскольку цена 1 кг ржи меньше, чем цена двух коробок спичек, заявил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко на бизнес-конференции "Мельница-2025" в среду в Москве.

"Мы говорим о том, что ржаное мукомолье потихонечку у нас в стране теряется, страна забывает традиции. Если в 1990 году был сбор в 16,4 млн тонн, то к 2018 году он сократился в восемь раз и стал менее 2 млн тонн, - отметил он. - Прогнозы еще более плохие. Связано это с тем, что рожь, во-первых, менее урожайная культура по сравнению с пшеницей, стоимость ее вообще уже воспринимается с трудом. Я анализировал накануне своего выступления цены. Так вот в Сибири, в частности в Алтайском крае, стоимость ржи порядка 8,5 рубля за килограмм. Ну, я не знаю, какой еще продукт стоит таких денег, коробка спичек сейчас в магазине порядка 5 рублей, то есть у нас килограмм ржи стоит меньше двух коробок спичек".

По его словам, в таких условиях нет никакой экономической целесообразности производить эту культуру. При этом он отметил, что дефицита ржи в стране нет, поскольку вместе с падением предложения падает и спрос на нее, "нет необходимости звонить в колокола, в конце концов, большинство населения земного шара не потребляет ржаной хлеб". "Ну, не будет у нас ржи, ничего страшного, никто не умрет", - отметил он.

"Другое дело, что мы теряем наши традиции. Мы находимся в так называемом ржаном поясе, являемся одним из основных производителей и потребителей ржаного хлеба. И вот эта вот потеря, на мой взгляд, это некая утрата национальной идентичности", - подчеркнул Свириденко.

По его словам, рыночных методов выхода из этой ситуации нет. "Нужно заниматься нерыночными методами - культурологическими, поднимать национальное самосознание, популяризировать ржаной хлеб. Пока, к сожалению, консолидирующей силы нет", - сказал он, призвав "заинтересованные лица объединяться вокруг союза".

По данным Росстата, посевные площади под рожью в этом году снизились до 451 тыс. га с 668 тыс. га в прошлом.

