РФ планирует направить на развитие отрасли редкоземельных металлов около 4 млрд руб

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - РФ планирует в 2026-2028 годах профинансировать федеральный проект "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов" (РЗМ) в общей сложности на 3,85 млрд рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к проекту бюджета РФ, в 2026 году затраты по проекту запланированы в объеме 1,07 млрд рублей, в 2027 году - 1,08 млрд рублей, в 2028-м - 1,7 млрд рублей.

Средства пойдут на субсидии российским производителям товарной продукции РЗМ на возмещение недополученных доходов, связанных со скидками для покупателей.

Также 320 млн рублей (150 млн рублей в 2026 году и 170 млн рублей в 2027-м) заложено на федеральный проект "Развитие металлургии, промышленности редких и редкоземельных металлов, отрасли композитных и новых материалов". Субсидию на эту сумму получит Фонд развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" на разработку проектной и рабочей документации инфраструктуры для будущего кластера глубокой переработки металлов.