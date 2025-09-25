Поиск

Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортных пошлин на подсолнечник, масло и шрот

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле поддержала продление до 31 августа 2028 года действующего режима экспорта подсолнечника, подсолнечных масла и шрота, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Протокол заседания подкомиссии утвердил вице-премьер РФ Александр Новак.

В настоящее время эти пошлины действуют по 31 августа 2026 года.

Речь идет о повышенной экспортной пошлине на подсолнечник в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну (базовая ставка экспортной пошлины - 6,5%), а также о "плавающих" вывозных пошлинах на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, которые рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой экспортными ценами.

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития России, введение экспортных пошлин на вывоз семян подсолнечника в размере 50% стало частью комплексной работы по стимулированию переработки масличных культур внутри страны. Принятые решения по таможенно-тарифному регулированию позволили нарастить в 2025 году мощности по переработке на 18% к 2021 году.

В ведомстве отметили, что сохраняется привлекательность выращивания семян подсолнечника для сельхозпроизводителей. "По информации Минсельхоза России, в 2025 году посевные площади под подсолнечником составили рекордные 11,2 млн га", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, "плавающие" ставки пошлины в отношении продуктов переработки семян подсолнечника направлены на сохранение стабильности ценообразования на внутреннем рынке. "Эти меры регулирования помогают сдерживать рост внутренних цен на подсолнечное масло для населения, а также обеспечивают доступность подсолнечного шрота для животноводческой отрасли в условиях волатильности внешних рынков. Продление данных мер будет способствовать прогнозируемости рынка для его участников в долгосрочном периоде", - говорится в пресс-релизе.

Пошлина на экспорт подсолнечника в размере 50% была введена 1 июля 2021 года. Сначала она действовала по 31 августа 2022 года, затем регулярно продлевалась на год. В 2024 году была продлена сразу на два года - до 31 августа 2026 года.

Так называемый "подсолнечный демпфер" (плавающие пошлины на подсолнечное масло и шрот) действует в РФ с 1 сентября 2021 года. Он также сначала продлевался на один год, в 2024 году - на два года.

