Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Житель Мордовии задержан и арестован по подозрению в передаче украинской разведке данных об особых местных объектах, ему вменяется госизмена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ в республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве не уточнили имени фигуранта.

По данным ФСБ, сотрудник одной из IT-компаний инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины и "по заданию куратора за денежное вознаграждение добывал и посредством мессенджера Telegram передавал данные о местах расположения в регионе объектов критически важной инфраструктуры".

"Также он передал противнику сведения в отношении сотрудника МВД по республике Мордовия с целью дальнейшей организации в отношении него заказного убийства", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), подозреваемый арестован.

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения экономического ущерба нашей стране", - напомнили в ФСБ.