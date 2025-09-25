ВС РФ с 1 января взяли под контроль в зоне СВО 205 населенных пунктов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Под полный контроль российских войск с начала года перешло 205 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в четверг.

30 августа начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем российской армии находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, сказал он.

Герасимов тогда сообщил, что до полного контроля территории ЛНР российским подразделениям оставалось взять под контроль менее 60 кв. км.