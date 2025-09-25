Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

По данным источника "Интерфакса" рассматриваются гранты и налоговый вычет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские власти обдумывают меры, которые призваны подтолкнуть малый и средний бизнес использовать национальный мессенджер Мах вместо привычных Telegram и WhatsApp. Набор прорабатываемых решений представлен в письме Минэкономразвития, сообщил "Интерфаксу" знакомый с документом источник.

Одно из них - внедрение механизма налогового вычета при оплате сервисов в нацмессенджере.

По его словам, среди других прорабатываемых путей решения задачи стимулирования использования Мах - предоставление субъектам МСП грантов для компенсации расходов на перенос контента и клиентских баз из других мессенджеров, открытие публичных каналов продаж, настройку CRM, прочих внеплановых затрат; реализация партнерской программы на базе центров "Мой бизнес" для помощи МСП в продвижении и рекламе (например, удвоение баллов на рекламу).

Кроме того, еще одним путем решения могли бы стать субсидии вендорам CRM-систем расходов на интеграцию (Битрикс24, yclients, SberCRM и др).

Предварительная оценка потребности в финансировании этих мер в случае их реализации - не менее 10 млрд рублей ежегодно в 2026-2027 годах.

Сейчас малый и средний бизнес, преимущественно из сферы услуг, использует в своей работе в основном CRM-системы, интегрированные с Telegram (72% компаний) и WhatsApp (55%), сказано в письме Минэкономразвития и Корпорации МСП. Мессенджеры для ведения предпринимательской деятельности используют порядка 2,9 млн субъектов МСП и 14,1 млн самозанятых.

Минэкономразвития считает целесообразным обеспечить информирование бизнеса о возможностях и преимуществах нацмессенджера через инфраструктуру поддержки субъектов МСП (центры "Мой бизнес" и цифровую платформу МСП.РФ) и вернуться к вопросу о стимулировании приоритетного использования Max при ведении предпринимательской деятельности по итогам этого информирования, а также исходя из динамики регистраций субъектов МСП в нацмессенджере и внедрения различных инструментов для бизнеса в нем.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В Мах доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Первую версию платформы Мах холдинг VK предатавил в конце марта 2025 года. По данным на середину сентября, аудитория мессенджера превышает 35 млн пользователей.