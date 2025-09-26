Поиск

Главы МИД России и Ирака обсудили ситуацию в секторе Газа и Сирии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном развитие сотрудничества между двумя странами, ситуацию в секторе Газе и Сирии, сообщает в четверг российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры обсудили актуальные вопросы традиционно дружественных российско-иракских отношений, подтвердив обоюдный настрой на углубление политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. "При этом особое внимание было уделено кризису в Газе. Министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся, а также активизации международных усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе", - отметили на Смоленской площади.

"При обсуждении сирийской проблематики было выражено общее мнение о важности оказания поддержки властям Сирии в преодолении вызовов переходного периода в интересах долгосрочной стабилизации обстановки в этой стране и ее постконфликтного восстановления", - подчеркнули в МИД России.

Там добавили, что стороны рассмотрели график предстоящих контактов с акцентом на участие премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани в первом российско-арабском саммите 15 октября 2025 года в Москве.

Встреча министров прошла "на полях" 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

МИД РФ Сергей Лавров Ирак Сирия сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МАГАТЭ отметил важность обсуждения с Россией вопросов ядерной безопасности

Путин заявил, что сотрудничество РФ с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям

Украинский беспилотник подавлен на территории Курской АЭС-2

Девять человек ранены после обстрела поселка в Брянской области

Кремль учитывает сигналы из США, поступающие и публично, и по другим каналам

Минпромторг изменит правила параллельного импорта, увязав его с реестром Роспатента

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });