Главы МИД России и Ирака обсудили ситуацию в секторе Газа и Сирии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном развитие сотрудничества между двумя странами, ситуацию в секторе Газе и Сирии, сообщает в четверг российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры обсудили актуальные вопросы традиционно дружественных российско-иракских отношений, подтвердив обоюдный настрой на углубление политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. "При этом особое внимание было уделено кризису в Газе. Министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся, а также активизации международных усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе", - отметили на Смоленской площади.

"При обсуждении сирийской проблематики было выражено общее мнение о важности оказания поддержки властям Сирии в преодолении вызовов переходного периода в интересах долгосрочной стабилизации обстановки в этой стране и ее постконфликтного восстановления", - подчеркнули в МИД России.

Там добавили, что стороны рассмотрели график предстоящих контактов с акцентом на участие премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани в первом российско-арабском саммите 15 октября 2025 года в Москве.

Встреча министров прошла "на полях" 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.