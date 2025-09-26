Псковский губернатор сообщил о взрыве на железнодорожных путях

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"Примерно в 5:00 утра в пятницу, 26 сентября, недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях", - написал он в мессенджере Max.

По словам губернатора, пострадавших нет.

"Схода ж/д состава не произошло. На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие", - призвал губернатор.