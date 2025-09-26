В Курской деревне в результате атаки дрона ранен мужчина

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Беловском районе Курской области ранен местный житель в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Украинский дрон атаковал деревню Гирьи Беловского района. Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки", - написал он в Telegram.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в областную больницу.