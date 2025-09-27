Роспотребнадзор отправил Турции запрос в связи с массовым отравлением в отеле

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в отеле Кемера, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ.

"Официальный запрос на предоставление также будет направлен в Ассоциацию Туроператоров (АТОР)", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для профилактики необходимо тщательно мыть руки перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

Ранее в СМИ появилась информация о десятках отравившихся туристов в турецком отеле, среди них были граждане России.