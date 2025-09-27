Поиск

Роспотребнадзор отправил Турции запрос в связи с массовым отравлением в отеле

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в отеле Кемера, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ.

"Официальный запрос на предоставление также будет направлен в Ассоциацию Туроператоров (АТОР)", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для профилактики необходимо тщательно мыть руки перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

Ранее в СМИ появилась информация о десятках отравившихся туристов в турецком отеле, среди них были граждане России.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о суррогате в Ленинградской области

Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области будет повышен до федерального статуса

Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области будет повышен до федерального статуса

Еще шесть человек погибли из-за отравления суррогатом в Ленинградской области

В Астраханской области произошли локальные возгорания после падения БПЛА

Восемь человек задержаны по делу об отравлении суррогатом в Ленинградской области

Движение поездов восстановлено после ДТП на железной дороге в Смоленской области

Движение поездов восстановлено после ДТП на железной дороге в Смоленской области

БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Казани

Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Казани
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 55 беспилотников над регионами РФ

Военная операция на Украине

ВСУ атаковали беспилотниками шесть районов Ростовской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7249 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });