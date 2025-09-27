Что произошло за день: суббота, 27 сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лавров заявил, что Москва не видит у Киева и Европы стремления договариваться о мире по-честному. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, он отметил, что Европа "одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение". По его словам, "определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога".

- В Чувашии утром атаке БПЛА подверглась нефтеперекачивающая станция, работа объекта приостановлена.

- Локальные пожары произошли на промышленных объектах Астраханской области после атак беспилотников ВСУ.

- Восемь человек задержаны по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Двое отправлены под арест. В субботу стало известно о гибели еще шести человек в регионе, таким образом, число жертв достигло 25.

- Режиму ЧС из-за почвенной засухи в Ростовской области решено придать федеральный статус.

- Власти Дании вновь сообщили о появлении неопознанных беспилотников над аэропортом Каруп, рядом с которым находится самая крупная в стране база ВВС.

- Членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете полностью восстановлено, российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях с национальными флагом и гимном.

- "Локомотив" выиграл у "Рубина" и вышел на первое место в РПЛ, встреча завершилась со счетом 1:0.