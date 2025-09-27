БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Удар нанесён по нефтеперекачивающей станции в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.

"Сегодня утром на территории Чувашской Республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесён по нефтеперекачивающей станции", - написал Николаев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, угрозы для населения и пострадавших нет.

"Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - отметил Николаев.

Он добавил, что система экстренного реагирования работает в усиленном режиме.