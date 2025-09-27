Поиск

В районе самой крупной базы ВВС Дании замечены беспилотники

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти Дании вновь сообщили о появлении неопознанных беспилотников над аэропортом и военной базой, передает в субботу Bloomberg.

По данным агентства, в ночь на субботу "один или два беспилотника" были замечены в районе датского аэропорта Каруп, близ которого находится самая крупная в стране база ВВС. Власти сообщили, что инцидент не привел к проблемам для гражданского коммерческого авиасообщения, поскольку этот аэропорт принимает и отправляет небольшое количество рейсов.

Сотрудники базы ВВС сообщили, что приняли ряд мер, однако в детали вдаваться они не стали.

В последние дни власти Дании несколько раз сообщали о появлении беспилотников над аэропортами и военными объектами страны. О том, кто мог запускать эти беспилотники, пока не сообщается.

Дания
