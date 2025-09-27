Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о суррогате в Ленинградской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Суд отправил под стражу двух фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщает прокуратура региона в телеграм-канале в субботу.

"С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении иных лиц, причастных к преступлению, вопрос избрания меры пресечения будет рассмотрен судом позднее", - говорится в сообщении.

Под арест отправлены двое жителей Сланцевского района Ленобласти: по версии следствия, женщина, в отсутствие лицензий, незаконно покупала алкогольную и спиртосодержащую продукцию, хранила в Сланцах, неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому, что привело к смерти нескольких жителей района. Второй обвиняемый продавал суррогат вблизи деревни Гостицы.

Как сообщалось, 25 человек погибли после употребления алкоголя в сентябре в Сланцевском районе Ленобласти. Лабораторно было подтверждено восемь случаев гибели людей от отравления метанолом. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также сообщила, что случаи смертельного отравления алкоголем были выявлены в Кингисеппском районе области.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В Волосовском и Сланцевском районах были задержаны восемь человек, изъято более 1 тыс. литров суррогата.