Поиск

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Москва не видит у Киева и европейских стран стремления договариваться о мире на Украине по-честному, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному", - заявил Лавров, выступая в субботу на Генеральной ассамблее ООН.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Европа "одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение".

Россия, указал министр, "с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта".

"Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы. Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины", - подчеркнул Лавров.

"Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к нашим границам вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться "ни на дюйм" на Восток", - сказал министр.

Как отметил Лавров, действия альянса продолжаются "вопреки принятым членами НАТО в ОБСЕ обязательствам соблюдать принцип неделимости безопасности, не укреплять собственную безопасность за счет других, не претендовать на доминирование".

По словам министра, Россия неоднократно предлагала "натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности".

"Наши предложения и 2008 года, и последующие, и, в том числе, в декабре 2021 года были проигнорированы и игнорируются по сей день", - отметил Лавров.

Более того, указал министр, "все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на Североатлантический альянс и Евросоюз".

По его словам, президент РФ Владимир Путин "не раз развенчивал подобные провокации".

"У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории", - пояснил министр.

"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу", - заявил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о суррогате в Ленинградской области

Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области будет повышен до федерального статуса

Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области будет повышен до федерального статуса

Еще шесть человек погибли из-за отравления суррогатом в Ленинградской области

В Астраханской области произошли локальные возгорания после падения БПЛА

Восемь человек задержаны по делу об отравлении суррогатом в Ленинградской области

Движение поездов восстановлено после ДТП на железной дороге в Смоленской области

Движение поездов восстановлено после ДТП на железной дороге в Смоленской области

БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Казани

Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Казани
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 55 беспилотников над регионами РФ

Военная операция на Украине

ВСУ атаковали беспилотниками шесть районов Ростовской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7249 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });