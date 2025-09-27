Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Москва не видит у Киева и европейских стран стремления договариваться о мире на Украине по-честному, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному", - заявил Лавров, выступая в субботу на Генеральной ассамблее ООН.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Европа "одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение".

Россия, указал министр, "с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта".

"Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы. Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины", - подчеркнул Лавров.

"Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к нашим границам вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться "ни на дюйм" на Восток", - сказал министр.

Как отметил Лавров, действия альянса продолжаются "вопреки принятым членами НАТО в ОБСЕ обязательствам соблюдать принцип неделимости безопасности, не укреплять собственную безопасность за счет других, не претендовать на доминирование".

По словам министра, Россия неоднократно предлагала "натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности".

"Наши предложения и 2008 года, и последующие, и, в том числе, в декабре 2021 года были проигнорированы и игнорируются по сей день", - отметил Лавров.

Более того, указал министр, "все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на Североатлантический альянс и Евросоюз".

По его словам, президент РФ Владимир Путин "не раз развенчивал подобные провокации".

"У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории", - пояснил министр.

"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу", - заявил Лавров.